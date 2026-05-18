Inter Chivu è davvero il nuovo Mourinho?

L’arrivo di un nuovo allenatore all’Inter ha suscitato molte aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo alcune settimane di lavoro, si sono iniziati a notare alcuni cambiamenti nel modo di gestire la squadra, con commenti che lo hanno paragonato a un famoso tecnico portoghese. La stampa sportiva ha analizzato le prime mosse e le scelte compiute dall’allenatore, confrontandole con le strategie adottate dal suo predecessore. La situazione resta in evoluzione e l’attenzione si concentra sui risultati delle prossime partite.

Inter News 24 Tutti lo aspettavano, pochi credevano nel suo successo. L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter nell’estate 2025 è stato divisivo tra i tifosi ma nessuno certamente avrebbe creduto nella sua capacità immediata di prendere le redini della squadra e portarla al successo. Eppure è successo e questo ha riaperto un paragone inevitabile nella memoria nerazzurra: quello con José Mourinho. Il tecnico rumeno, tra i protagonisti del Triplete del 2010 proprio sotto la guida dello Special One, si è trovato a raccogliere una sfida complessa nonostante una carriera ancora giovane da allenatore a livello senior. Dopo il percorso nel settore giovanile interista, culminato con risultati positivi e la valorizzazione di diversi talenti, Chivu ha mostrato personalità anche al primo impatto con la prima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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ROCCHI E LE DESIGNAZIONI PRO INTER: SI RISCHIA DAVVERO UNA NUOVA CALCIOPOLI

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