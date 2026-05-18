Oltre 400.000 persone si sono radunate tra lo stadio e il centro cittadino per seguire l’evento sportivo. La manifestazione ha coinvolto numerosi tifosi che hanno seguito la partita in varie zone della città, creando un clima di grande festa. Le strade e le piazze principali sono state riempite da sostenitori che hanno vissuto momenti di entusiasmo, anche dopo il tramonto, con la vista della Madunina che si stagliava in lontananza. La giornata si è conclusa con un’intensa partecipazione popolare.

Il mestiere più complicato della città lo fa Patrizio, romano verace da anni a Milano, autista abituato a districarsi tra le gincane attorno agli stadi di mezza Europa: ieri ha guidato il bus scoperto dei campioni d’Italia nel viaggio sentimentale da San Siro fino al Duomo, con ai lati almeno 400mila interisti in delirio che premevano a ogni centimetro. Patrizio ha condotto la nave in porto senza guai poco prima delle 23.30 tra infiniti fuochi d’artificio, e non era facile perché un intero popolo lo ha accompagnato in questa estasi di massa: Patrizio ha visto arditi aggrappati ai muri, altri appesi agli alberi, altri ancora saliti sopra le pensiline dei tram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, che festa! 400mila persone in delirio da San Siro fino al Duomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter, festa scudetto in Piazza Duomo a Milano

Sullo stesso argomento

Scudetto Inter, ecco il programma per la festa nerazzurra: da San Siro fino al Duomo. Tutti i dettagli e le tappedi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, il programma della storica giornata nerazzurra tra lo show per i tifosi e l’evento privato all’Arena Quella...

Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il...

Inter, che festa! 400mila persone in delirio da San Siro fino al DuomoQuando dal bus si vedeva ormai la Madunina era addirittura notte, eppure la giornata allo stadio era iniziata undici ore prima: evidentemente, il tempo è scappato via, come i nerazzurri in classifica ... msn.com

Il Giorno – Inter Scudetto: attesi 400mila tifosi per le strade di Milano. Chivu schiera…Il quotidiano parla della festa per lo Scudetto numero 21 dell'Inter: oggi verrà consegnata a Lautaro e compagni la Coppa ... fcinter1908.it