Insieme a tavola pranzo solidale per tutti a Campogalliano

Da modenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si rinnova l'appuntamento con il pranzo di comunità a Campogalliano. Questa volta sarà l'oratorio "Sassola" l'evento solidale a offerta libera "Insieme a tavola", promosso dalle Politiche Sociali del Comune di Campogalliano, in collaborazione con le associazioni locali e con il contributo di Coop. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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