Insetto con chele da granchio di 100 milioni di anni nell'ambra fossile del Myanmar | Struttura mai vista prima
Un pezzo di ambra fossile di circa 100 milioni di anni proveniente dal Myanmar ha rivelato la presenza di un insetto dotato di chele simili a quelle di un granchio. L'insetto presenta caratteristiche anatomiche mai osservate prima in fossili di questo tipo. La scoperta è stata fatta analizzando il campione con tecniche di imaging dettagliate. La presenza di questa creatura ha attirato l’attenzione tra gli studiosi di paleontologia e biologia evolutiva. La struttura delle chele e le sue peculiarità sono state documentate in modo approfondito.
In un campione di ambra fossile di 100 milioni di anni rivenuto nel Myanmar (ex Birmania) è stato scoperto uno strano insetto con chele da granchio. Gli entomologi spiegano che hanno una struttura mai vista prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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