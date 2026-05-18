Insetto con chele da granchio di 100 milioni di anni nell'ambra fossile del Myanmar | Struttura mai vista prima

Un pezzo di ambra fossile di circa 100 milioni di anni proveniente dal Myanmar ha rivelato la presenza di un insetto dotato di chele simili a quelle di un granchio. L'insetto presenta caratteristiche anatomiche mai osservate prima in fossili di questo tipo. La scoperta è stata fatta analizzando il campione con tecniche di imaging dettagliate. La presenza di questa creatura ha attirato l’attenzione tra gli studiosi di paleontologia e biologia evolutiva. La struttura delle chele e le sue peculiarità sono state documentate in modo approfondito.

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