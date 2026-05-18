Questa notte, un inseguimento tra le strade di Giugliano e Qualiano si è concluso con un incidente che ha causato danni alla piazza. I carabinieri, intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno inseguito un'auto con quattro persone a bordo, risultata sospetta. L’auto ha perso il controllo e si è cappottata, coinvolgendo anche le aree pubbliche vicine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.

È terminato con un cappottamento l'inseguimento intrapreso questa notte dai carabinieri. In fuga un'auto segnalata al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giugliano con a bordo quattro persone. La macchina è stata intercettata a Giugliano e ha finito la sua corsa in piazza Kennedy a Qualiano. La vettura si è ribaltata e ha distrutto diverse fioriere presenti in piazza abbattendo anche un palo della segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti poi gli stessi militari dell'Arma guidati dal capitano Filippo Corso e i sanitari del 118. Il conducente è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inseguimento da Giugliano a Qualiano finisce in incidente: danni alla piazza

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