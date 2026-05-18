Innovazione e sostenibilità | aperte le iscrizioni all’Evolution Horizon

Sono aperte le iscrizioni alla competizione Evolution Horizon, un evento dedicato a progetti di innovazione e sostenibilità. La giuria sceglierà 21 finaliste tra le candidature presentate, valutando i progetti secondo criteri ancora non resi noti. La misurabilità dei risultati sarà un elemento importante nella selezione, e si analizzeranno i dati forniti per determinare le proposte più meritevoli. La fase di selezione si svolge nel rispetto delle tempistiche previste, senza ulteriori dettagli sul processo.

? Domande chiave Quali criteri userà la giuria per selezionare le 21 finaliste?. Come influisce la misurabilità dei risultati sulla vittoria del premio?. Perché la cooperazione tra imprese è diventata un asset competitivo?. Chi sono i professionisti che valuteranno l'impatto sociale delle aziende?.? In Breve Evento il 9 novembre presso l'Enterprise Hotel di Milano.. Chiara Osnago Gadda coordina l'organizzazione insieme al patron Enrico Anghilante.. La giuria selezionerà 21 finaliste per decretare i primi 3 vincitori.. MoreNews coinvolge oltre venti testate con venti milioni di lettori quotidiani.. Le iscrizioni per la terza edizione dell’Evolution Horizon Award sono ufficialmente aperte, con l’appuntamento fissato per il 9 novembre prossimo nella città di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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