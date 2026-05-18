Incidenti in moto Un morto e tre feriti gravi

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di incidenti per i motociclisti in diverse zone della Lombardia. Nella notte è avvenuto un decesso nel Mantovano, mentre un altro giovane è morto nel Lecchese. In tre diverse località della Bassa Bergamasca e del Bresciano, sono rimasti feriti gravemente, con due persone in ospedale e un'altra in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questi incidenti, che hanno coinvolto motociclisti in situazioni separate.

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(Bergamo) Domenica drammatica per i motociclisti sulle strade lombarde. Dopo l’incidente nella notte nel Lecchese, costato la vita a Samuele Nava, un giovane è deceduto nel Mantovano, due sono rimasti feriti nella Bassa Bergamasca e un altro nel Bresciano. La vittima è un ventottenne che, intorno alle 12.30, percorreva la provinciale Ostigliese, quando ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un fosso a bordo strada: l’impatto è stato violento e il giovane è morto sul colpo. Poco dopo, intorno alle 14.45 a Misano di Gera d’Adda, in uno scontro tra auto e moto lungo la strada Rivoltana, all’altezza del Santuario di Caravaggio, un ventenne è rimasto gravemente ferito: trasportato in ospedale in elisoccorso, è stato accolto al San Gerardo di Monza in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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