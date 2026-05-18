Incidente stradale ambulanza si schianta e si ribalta | 4 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato a Desio, coinvolgendo diversi veicoli tra cui un’ambulanza. L’incidente ha causato il ribaltamento del veicolo di emergenza e il ferimento di quattro persone. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono stati forniti dettagli sulle cause dello schianto.

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