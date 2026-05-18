Incidente stradale ambulanza si schianta e si ribalta | 4 feriti
Un grave incidente stradale si è verificato a Desio, coinvolgendo diversi veicoli tra cui un’ambulanza. L’incidente ha causato il ribaltamento del veicolo di emergenza e il ferimento di quattro persone. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e non sono stati forniti dettagli sulle cause dello schianto.
Grave incidente stradale a Desio. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’ambulanza che, dopo lo schianto, si è ribaltata. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.45 di lunedì 18 maggio a Desio lungo via per Binzago. Sono scattati subito i soccorsi in codice rosso. Dall’Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI
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