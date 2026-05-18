Incidente funivia del Faito | partono i lavori di rimozione delle funi

Domani, 19 maggio, inizieranno le operazioni di rimozione delle due funi traenti della funivia di Monte Faito, danneggiate nell’incidente avvenuto il 17 aprile 2025. Le operazioni, che dureranno fino a sabato 23 maggio, riguarderanno le funi che supportano e muovono il veicolo. Durante questa settimana, verranno svolti interventi tecnici per rimuovere le componenti danneggiate e garantire la sicurezza dell’area interessata. Nessuna altra attività è prevista nel corso delle operazioni di smantellamento.

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Partiranno domani, martedì 19 maggio, e proseguiranno fino a sabato 23 maggio le operazioni di rimozione delle due funi traenti della Funivia di Monte Faito, danneggiate durante il tragico incidente del 17 aprile 2025. L’intervento, che sarà realizzato da Eav, interesserà l’area urbana lungo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti, 100 persone bloccate in alta quota Sullo stesso argomento I magistrati: "La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umano"La cabina due della funivia del Monte Faito non sarebbe precipitata per i danni causati dal forte vento, che il giorno prima della tragedia soffiò... Tragedia Monte Faito, una corona di fiori ai piedi della funiviaTempo di lettura: 3 minutiLa funivia del Monte Faito è ancora sospesa a un paio di metri dall’ingresso nella stazione d’arrivo di Castellammare di... Castellammare - Funivia del Faito, dopo 13 mesi si rimuove il cavo: ordinanza per chiusure stradali dal 19 al 23 maggioOperazioni straordinarie sulla viabilità per il recupero delle funi rimaste sul territorio dopo il disastro della funivia costato 4 vittime: attesa per la ripresa del servizio e per gli esiti delle in ... stabiachannel.it Funivia del Faito: la verità sul crollo ricostruita al computer e in laboratorioDall’Università di Bari e da un centro specializzato si ricostruisce la dinamica dell’indicente costato la vita a 4 persone ... lostrillone.tv