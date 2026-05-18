Incidente all' alba sull' A1 prima del casello di Frosinone | coinvolti tre mezzi chiuse due corsie

All’alba si è verificato un incidente lungo l’Autostrada A1, prima del casello di Frosinone. Tre mezzi sono rimasti coinvolti nello scontro, che ha portato alla chiusura temporanea di due corsie. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso, che hanno iniziato le operazioni di gestione della situazione. La dinamica dell’incidente e eventuali feriti non sono ancora state rese note ufficialmente. La circolazione sulla tratta interessata risulta rallentata.

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