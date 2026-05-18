Incidente a Montefiascone un ferito in uno scontro tra tre auto

Da viterbotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montefiascone, lungo via Cardinal Salotti, si è verificato uno scontro tra tre veicoli che ha provocato il ferimento di una persona. L'incidente è avvenuto nel corso della giornata e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del ferito.

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Incidente a Montefiascone. Tre auto si sono scontrate in via Cardinal Salotti provocando il ferimento di una persona. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13,30 nei pressi dell'incrocio con via Aldo Moro, dove, per cause ancora in corso d'accertamento, le tre macchine sono entrate in collisione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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