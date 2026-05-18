Incidente a Ivrea | scontro tra scooter e auto centaura trasportata in ospedale

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina in via Jervis a Ivrea, davanti all'ex palazzo uffici Olivetti. Uno scooter Piaggio e una Volkswagen Golf sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e una persona in sella allo scooter è stata trasportata in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte e al momento non risultano dettagli sulle cause dello scontro. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno scooter Piaggio e una Volkswagen Golf si sono scontrati, in via Jervis a Ivrea, davanti all'ex palazzo uffici Olivetti, nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026. Il mezzo a due ruote ha tamponato l'automobile, sulla dinamica dell'incidente sembrano non esserci dubbi. A bordo del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Incidente stradale sulla Ss18, scontro fra auto e scooter: coppia trasportata in ospedaleUn'autovettura ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 18, nel tratto compreso tra Eboli e Capaccio.

Leggi anche: Incidente a Torino, scontro tra auto e scooter: uomo trasportato all'ospedale Maria Vittoria

incidente a ivrea scontroIncidente a Ivrea: scontro tra scooter e auto, centaura trasportata in ospedaleUno scooter Piaggio e una Volkswagen Golf si sono scontrati, in via Jervis a Ivrea, davanti all'ex palazzo uffici Olivetti, nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026. Il mezzo a due ruote h ... torinotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web