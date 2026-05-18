Incidente a Ivrea | scontro tra scooter e auto centaura trasportata in ospedale
Un incidente si è verificato questa mattina in via Jervis a Ivrea, davanti all'ex palazzo uffici Olivetti. Uno scooter Piaggio e una Volkswagen Golf sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e una persona in sella allo scooter è stata trasportata in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte e al momento non risultano dettagli sulle cause dello scontro. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso.
Uno scooter Piaggio e una Volkswagen Golf si sono scontrati, in via Jervis a Ivrea, davanti all'ex palazzo uffici Olivetti, nella prima mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026. Il mezzo a due ruote ha tamponato l'automobile, sulla dinamica dell'incidente sembrano non esserci dubbi. A bordo del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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