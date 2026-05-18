A Garlasco, nel Pavia, si avvicinano le prime consulenze richieste dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Le consulenze sono previste per venerdì 22 maggio e arrivano a pochi giorni dalla chiusura dell’inchiesta da parte della Procura, avvenuta il 7 maggio scorso. La strategia difensiva si prepara quindi a un momento cruciale nel procedimento giudiziario, con l’obiettivo di analizzare in dettaglio le prove e le accuse mosse contro Sempio.

Garlasco (Pavia) – Sono attese a breve, già per venerdì prossimo, 22 maggio, le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell' inchiesta che la Procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio. Memoria e interrogatorio. Come hanno riferito i legali del 38enne, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, le relazioni degli accertamenti di parte verranno depositate entro i termini di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine come prevede il codice. Le relazioni saranno corredate da una memoria dei difensori, i quali, solo dopo aver letto gli esiti degli approfondimenti da loro chiesti per smontare il capo di imputazione, decideranno se, eventualmente, fare istanza di interrogatorio: il loro assistito da sempre si dichiara estraneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Garlasco, pronto il contrattacco di Sempio: “A breve le prime consulenze”

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