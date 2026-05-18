Inchiesta arbitri Zazzaroni a Cruciani | Per l’Inter non succederà niente

Durante un podcast, il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato che non ci saranno conseguenze per l’Inter in relazione a un’inchiesta sugli arbitri. La conversazione è avvenuta dopo un incontro con il pubblico ministero Maurizio Ascione, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o le indagini. La discussione si è concentrata sulle possibili implicazioni per la squadra, con il rappresentante dei media che ha affermato che non ci saranno conseguenze per l’club.

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Inter News 24 Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, risponde nel Podcast Numer1 dopo essere stato ascoltato dal pm Maurizio Ascione. Intervenuto nel Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha chiesto aggiornamenti sull’inchiesta sugli arbitri a Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport qualche giorno fa è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione. Il botta e risposta tra i due giornalisti sulla credibilità dell’indagine. Ecco la domanda di Cruviani: «Quanta credibilità dai all’inchiesta del PM Ascione da 0 a 100?». Immediata la risposta di Zazzaroni: «Credo che per quanto riguarda l’ Inter non succederà niente. Ha tirato fuori tutto quello che succede nel mondo arbitrale che non conterà nulla evidentemente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, Zazzaroni a Cruciani: “Per l’Inter non succederà niente” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inchiesta arbitri: la Juve sarebbe stata massacrata Sullo stesso argomento Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l’ho già detto 200 volte!»Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS... Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimoneMilano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale. ? Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, affida ai suoi canali social la ricostruzione della sua recente audizione presso la Procura di Milano in merito all'inchiesta arbitri. E il suo racconto fa davvero preoccupare ? x.com L’inchiesta sugli arbitri si allarga: Ivan Zazzaroni ascoltato come testimone in Procura a MilanoProseguono le audizioni davanti al pm Ascione: ieri è stato sentito il legale della FIGC Viglione. Sotto la lente il sistema delle designazioni e le presunte pressioni sulla sala Var ... affaritaliani.it Inchiesta arbitri, perché la Procura si ferma (per ora) e cosa accadràDopo giornate frenetiche e di grande impatto mediatico la Procura di Milano si ferma. Ecco cosa può succedere all'inchiesta che ha terremotato i vertici arbitrali in Italia. panorama.it