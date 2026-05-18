Incendio in viale D' Annunzio | in un appartamento trovata morta una persona

Un incendio si è sviluppato al quinto piano di una palazzina in viale D’Annunzio, al civico 79. Durante le operazioni di spegnimento, è stata trovata senza vita una persona residente nell’appartamento colpito dal fuoco. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio. La scena è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche.

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