Inaugurato il giardino delle piante bibliche di Partina Suor Alvina sarà la guardiana
È stato inaugurato il giardino delle piante bibliche a Partina, un’area che ospita diverse specie di alberi e arbusti associati a simboli religiosi. Tra le piante presenti ci sono il Bosso dell’umiltà, lo Spino della penitenza, l’Abete della contemplazione, l’Olivo della pace, il Cipresso della sapienza divina, il Cedro della forza divina, l’Olmo della giustizia e il Mirto della benevolenza di Dio. Suor Alvina sarà incaricata di sorvegliare il nuovo spazio.
Il Bosso dell’umiltà, lo Spino della penitenza, l’Abete della contemplazione, l'Olivo della pace, il Cipresso della sapienza divina, il Cedro della forza divina, l’Olmo della giustizia, il Mirto della benevolenza di Dio: queste le piante che si trovano nel nuovo giardino biblico di Partina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
il giardino botanico biblico in Casentino
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