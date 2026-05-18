In vacanza con gli animali un mercato che vale 9,5 miliardi e potrebbe raddoppiare

Da ilsole24ore.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più persone scelgono di portare i propri animali domestici in vacanza, trasformando questa pratica in una vera e propria abitudine. Questo fenomeno ha contribuito alla crescita di un mercato che attualmente vale circa 9,5 miliardi di euro, con previsioni di un ulteriore incremento. La presenza di cani e gatti durante le ferie rappresenta ormai una realtà consolidata, che coinvolge strutture e servizi dedicati, evidenziando come questa tendenza abbia superato il semplice ruolo di moda.

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In vacanza con cani e gatti. Più che una moda è ormai un modo di vivere. Che porta appresso anche un mercato che vale 9,5 miliardi e potrebbe quasi raddoppiare. Perché gli animali «fanno parte della famiglia e pur di non lasciarli a casa o in asilo si rinuncia alle vacanze». A raccontare questo cambiamento è la ricerca di Jfc ’Dalla carrozzina al guinzaglio. Il passaggio dai “figli” agli “animali da compagnia”. Il rapporto racconta un cambiamento e un’evoluzione che non è legata solo al fatto che “nascono sempre meno bambini”, ma che, come sottolinea Massimo Ferruzzi, amministratore di Jfc e responsabile della ricerca, «gli animali fanno parte della famiglia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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