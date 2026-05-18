In Turchia circolano voci di un possibile interesse da parte del Fenerbahçe per l’allenatore italiano in vista della prossima stagione. Il club turco sta valutando questa opzione nel contesto delle proprie strategie sportive, senza ancora aver annunciato ufficialmente alcuna decisione. La discussione si concentra sulla disponibilità e sulla compatibilità del tecnico con le ambizioni del club, mentre si attendono sviluppi ufficiali che possano chiarire la situazione.

Verri: “Dorgu-Napoli? Con Conte avrebbe lo spazio ideale, ma non partirà a gennaio” Higuain: “Con il Napoli abbiamo sfiorato lo scudetto, Sarri-Juve? L’esonero fu deciso dalla società” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - In Turchia danno il Fenerbahce su Conte per la panchina del club turco

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