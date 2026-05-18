In strada in diretta video I cittadini sono stati davvero straordinari

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video in diretta mostra cittadini in strada durante un evento drammatico a Modena. Federico Semeraro, anestesista e rianimatore, ha riferito di aver seguito le operazioni dalla Centrale Operativa, dalla ricezione del primo allarme fino all’arrivo dei pazienti in ospedale. Non sono state rilasciate altre informazioni sui dettagli dell’incidente o sull’intervento, e non sono stati fatti nomi di persone o enti coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accaduto nel centro della città.

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Federico Semeraro, anestesista e rianimatore dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione intra ed extra ospedaliera, ha seguito la tentata strage a Modena? "Dalla Centrale Operativa, dal primo allarme all’arrivo dei pazienti in ospedale. È difficile captare le informazioni in quei momenti: arrivano concitate e frammentarie, l’impatto emotivo per i testimoni è molto forte. Ma a Modena i cittadini sono stati straordinari. Con loro, la nostra rete integrata ha trasformato quei minuti in possibilità sanitarie per i feriti". Quali erano le prime informazioni? "La prima chiamata parlava di circa dieci feriti. Abbiamo quindi pensato a un’emergenza molto più grande di ciò che è stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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