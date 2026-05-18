In sanguine foedus un murale di 1.000 metri racconterà le partenze da Napoli verso l’America ecco il progetto

Venerdì 22 maggio 2026 alle 11.30 si terrà la presentazione del progetto internazionale “In sanguine foedus” presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a Napoli. Il progetto prevede la realizzazione di un murale di circa 1.000 metri che rappresenta le partenze da Napoli verso l’America. La presentazione coinvolgerà le autorità locali e gli organizzatori del progetto, che illustreranno i dettagli dell’opera e il suo significato.

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11,30, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in Piazzale Pisacane a Napoli, sarà presentato il progetto internazionale “In sanguine foedus”, che inaugura un murale pittorico di circa 1.000 mq dedicato all’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti. L’opera nell’area delle partenze. Il murale, realizzato dall’artista napoletano Vittorio Valiante, è collocato nell’area del porto da cui, tra fine Ottocento e Novecento, partirono milioni di italiani diretti verso il Nuovo mondo. L’opera raffigura uomini, donne e bambini in attesa di imbarcarsi per l’America e si sviluppa come racconto visivo della diaspora italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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