In Inghilterra finale di Champions a pagamento la Uefa non gradisce

In Inghilterra, la finale di Champions League sarà accessibile solo tramite pagamento, una decisione che ha suscitato reazioni da parte della UEFA. Questa è la prima volta in 34 anni che la partita non viene trasmessa gratuitamente in quella regione. La scelta ha coinvolto diversi broadcaster e ha sollevato discussioni tra gli appassionati di calcio, che si sono trovati a dover pagare per seguire l’evento. La situazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla vendita dei diritti televisivi delle competizioni europee.

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La vicenda della finale di Champions League non trasmessa gratuitamente per la prima volta dopo 34 anni nel Regno Unito racconta soprattutto come anche il sistema Premier League — il più ricco e potente del mondo — stia entrando in una nuova fase economica, fatta di frammentazione, rincorsa esasperata agli abbonamenti. Nonostante si tratti del campionato sedicente più spettacolare al mondo. Per anni il calcio inglese è stato il paradiso dei diritti tv: soldi infiniti, aste miliardarie, broadcaster pronti a dissanguarsi pur di assicurarsi Premier League e Champions League. E infatti il campionato inglese continua ancora oggi a dominare economicamente il calcio europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Inghilterra finale di Champions a pagamento, la Uefa non gradisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il RECORD in FINALE di CHAMPIONS sarà INCREDIBILE Sullo stesso argomento Uefa Champions League: analisi degli Ottavi di FinaleUn commento tecnico di Pierpaolo Porta sugli Ottavi di Finale della Uefa Champions League, tra conferme, sorprese e prospettive verso i quarti Gli... The Killers si esibiranno alla finale di Uefa Champions League: “Abbiamo detto si senza esitare”The Killers saranno gli headliner del Kick Off Show della Finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi, che si terrà a Budapest il prossimo 30... #AscoltiTv della finale dell' #EurovisionSongContest in Austria, Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Portogallo, Bulgaria, Romania Su #ORF1 ascolti record dal 2015 alle , l'anteprima 887.000 12% alle 21, 1.496.000 20% alle , 1.573.000 x.com Schizzi della prima partita di calcio internazionale, Scozia contro Inghilterra, 30 novembre 1872 reddit In Inghilterra scoppia il caso Spygate! Avversari spiati, ora un club rischia la PremierIl calcio britannico è stato scosso dall'episodio di spionaggio che ha visto coinvolta una squadra inglese e che ora rischia di andare incontro a guai seri ... tuttosport.com Duro colpo per l'Arsenal: Ben White salterà la finale di Champions e rischia anche i Mondiali con l'InghilterraSecondo SunSport, White è stato escluso dalla finale di Champions League per un sospetto infortunio al legamento collaterale mediale. Il 28enne ha lasciato il London Stadium con un tutore al ginocchio ... goal.com