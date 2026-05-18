In gita scolastica ai Musei di Rimini | in 75 giorni quasi 29 mila presenze numeri in costante crescita

Negli ultimi 75 giorni, i Musei di Rimini hanno accolto circa 29.000 visitatori, con un incremento costante delle presenze. La maggior parte delle visite si è concentrata durante la primavera, portando a un bilancio positivo per le attività didattiche organizzate nelle strutture museali. Le gite scolastiche rappresentano una fetta significativa di queste visite, contribuendo a un afflusso rilevante rispetto ai periodi precedenti. I numeri indicano una crescita continua rispetto agli anni passati in questo settore.

La primavera in corso fa registrare un bilancio confortante per le attività didattiche dei Musei di Rimini. Sono quasi 29 mila le presenze tra attività e visite scolastiche registrate da marzo e in proiezione fino al 10 giugno al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo: numeri che confermano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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