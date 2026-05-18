In città 250 atleti speciali per i tricolori di tennistavolo Lattuca | Siamo orgogliosi di questa kermesse inclusiva

Dal 20 al 24 maggio, il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ospiterà i Campionati italiani paralimpici di tennistavolo, un evento che vedrà la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta una competizione di rilievo a livello nazionale e coinvolge atleti con disabilità di varia natura. L’organizzazione ha sottolineato l’importanza di un appuntamento che promuove l’inclusione attraverso lo sport, con un’attenzione particolare alle discipline paralimpiche.

Dal 20 al 24 maggio il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ospiterà i Campionati italiani paralimpici di tennistavolo, appuntamento di rilievo nazionale che porterà in città 250 atleti. Le gare si svolgeranno dalle 9.30 fino alla sera, con ingresso libero. In campo i migliori pongisti azzurri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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