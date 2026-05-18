In casa per rubare denaro trova solo fiorini ungheresi | arrestato 26enne

Un ragazzo marocchino di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Bergamo dopo aver tentato di rubare in una casa situata in via Moroni. L’uomo, irregolare sul territorio, è entrato in una corte privata composta da tre abitazioni di proprietà di una stessa famiglia. Durante il tentativo di furto, ha trovato solo alcuni fiorini ungheresi tra i soldi presenti nell’abitazione. Il giovane è stato fermato e portato in commissariato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo. La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio, responsabile di un furto in abitazione in via Moroni, all’interno di una corte privata composta da tre unità abitative appartenenti alla stessa famiglia. Decisiva, per l’intervento delle forze dell’ordine, è stata la tempestiva segnalazione dei residenti al Numero Unico di Emergenza 112, dopo che i proprietari si sono accorti della presenza del giovane all’interno del giardino privato. Alla vista dei familiari, il ragazzo ha tentato di fuggire a piedi. Uno dei residenti si è messo al suo inseguimento, mantenendo nel frattempo il contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura e fornendo aggiornamenti costanti sulla direzione di fuga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giugliano, droga nascosta in casa: arrestato 26enneOperazione della Polizia di Stato tra Giugliano e Castel Volturno: sequestrati hashish, cocaina, marijuana e materiale per lo spaccio Nascondeva... Aggredisce sacerdote in casa per denaro, arrestato un 62enneTarantini Time QuotidianoNotte movimentata nei giorni scorsi in una località della costa jonica, dove i Carabinieri della locale Stazione sono... In casa per rubare denaro, trova solo fiorini ungheresi: arrestato 26enneBergamo. La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo marocchino di 26 anni, irregolare sul territorio, responsabile di un furto in abitazione in via Moroni, all’interno di una corte privata composta d ... bergamonews.it #garlasco Ma Sempio, se giocava soltanto sul PC di Chiara e non apriva cartelle a caso tutto solo, cosa per cui secondo me ci vuole tempo, come faceva a sapere che ci fossero video intimi di Chiara? Perché rubare una chiavetta a casa d'altri se non immagin x.com Malesia: ladro entra in casa per rubare ma si ubriaca e svieneUna storia che potremmo definire ridicola quella che arriva dalla Malesia, dalla città di Bahau: qui un ladro si è introdotto furtivamente in un’abitazione per portare via gli oggetti di valore ... 105.net Domanda genuina: come faccio a trovare casa in affitto? reddit