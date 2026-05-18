In casa ha 600 grammi di eroina che prova a nascondere in un cappello di lana | arrestato 56enne a Torino San Donato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Torino, nel quartiere San Donato, all’interno di un appartamento in corso Tassoni. Durante un controllo, è stato trovato con circa 600 grammi di eroina, nascosta all’interno di un cappello di lana. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto sul posto, sequestrando la sostanza stupefacente. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È successo a Torino, nel quartiere San Donato e precisamente all'interno di un appartamento sito in corso Tassoni. In arresto un 56enne per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione della Squadra MobileDa tempo gli agenti della Squadra Mobile di Torino monitoravano gesti e movimenti fuori da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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DUE SPACCIATORI ARRESTATI GRAZIE ALLE SEGNALAZIONI DEI RESIDENTI | 11/02/2026

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