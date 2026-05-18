In carcere il presunto violentatore della mamma minorenne abusata dal coinquilino

In carcere a Venezia si trova un uomo accusato di aver violentato una donna non ancora maggiorenne di origini bengalesi. La ragazza aveva segnalato l’abuso ai carabinieri, spiegando di essere stata aggredita dal coinquilino sabato sera, circa una settimana fa, mentre il marito si trovava al lavoro. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. I dettagli dell’episodio sono stati confermati dalle forze dell’ordine.

È stato arrestato ed è in custodia in carcere a Venezia il presunto stupratore della mamma non ancora maggiorenne di origini bengalesi, che aveva dato l'allarme ai carabinieri per essere stata abusata dal coinquilino sabato verso le 21 di una settimana fa, mentre il marito si era recato al lavoro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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