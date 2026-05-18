In anteprima assoluta la presentazione di Erranze Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce
Mercoledì 20 maggio alle 19 si terrà l’anteprima del libro “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce” nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale. L’evento prevede la presentazione dell’opera, che raccoglie contributi di autori e artisti locali e si concentra sulla rappresentazione della città attraverso testi e immagini. La pubblicazione sarà disponibile al pubblico durante l’incontro e sarà possibile dialogare con gli autori presenti.
Viene presentato in anteprima assoluta, mercoledì 20 maggio, alle 19, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, il libro “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce”, edito da Astragali Edizioni e curato da Simone Giorgino, docente di Letteratura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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