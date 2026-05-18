In anteprima assoluta la presentazione di Erranze Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce

Da lecceprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio alle 19 si terrà l’anteprima del libro “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce” nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale. L’evento prevede la presentazione dell’opera, che raccoglie contributi di autori e artisti locali e si concentra sulla rappresentazione della città attraverso testi e immagini. La pubblicazione sarà disponibile al pubblico durante l’incontro e sarà possibile dialogare con gli autori presenti.

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Viene presentato in anteprima assoluta, mercoledì 20 maggio, alle 19, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, il libro “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce”, edito da Astragali Edizioni e curato da Simone Giorgino, docente di Letteratura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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