Imprese Fondi Isi Inail 2025 | come accedere allo sportello informatico

A dieci giorni dalla scadenza, le aziende interessate devono completare la compilazione e la registrazione delle domande per i fondi Isi Inail 2025 attraverso lo sportello informatico. La procedura è obbligatoria per poter usufruire delle risorse disponibili, e le aziende possono consultare le istruzioni sul sito ufficiale per conoscere i passaggi da seguire. La piattaforma è accessibile 24 ore su 24 e permette di inviare le richieste fino alla data stabilita.

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A dieci giorni dalla scadenza per la compilazione e la registrazione delle domande di accesso ai fondi del bando Isi 2025, fissata alle ore 18:00 di giovedì 28 maggio, sul sito Inail sono disponibili le regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico, accompagnate da tre nuovi video tutorial che illustrano le prossime fasi della procedura, pubblicati nella sezione che raccoglie gli strumenti informativi sul bando. Il primo dei tre nuovi video spiega come scaricare il codice identificativo della domanda (token), passaggio fondamentale per poter partecipare al click day. Il secondo video tutorial è dedicato alla registrazione al... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bando ISI INAIL 2026: come ottenere il 65% a Fondo Perduto Sullo stesso argomento Sblocco fondi e assistenza PAC: la Regione apre lo sportello per aiutare le imprese agricoleAccordo con Agea per velocizzare le pratiche in via Gentile: arrivano 30 milioni contro la Xylella e supporto ai tecnici Servizi più veloci e un filo... Sicilia, imprese: via ai fondi Irfis con tassi allo 0,25%? Cosa scoprirai Come ottenere i finanziamenti domani alle ore 12:00? Quali requisiti servono per accedere ai 13,5 milioni di euro? Cosa scegliere... Inail su Bando Isi 2025, online regole tecniche sportello informatico e 3 nuovi video tutorialA due settimane dalla scadenza per la compilazione e la registrazione delle domande di accesso ai fondi del bando Isi 2025, fissata alle ore 18,00 di giovedì 28 maggio, da oggi sul sito Inail sono dis ... soldionline.it Inail: salgono a 600 milioni i fondi del bando Isi 2024 per la sicurezza e la prevenzione sul posto di lavoroCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando Isi 2024, l’Inail rafforza ulteriormente il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione. I 600 milioni di euro messi a ... ilsole24ore.com