Impresa San Damaso Ripescaggio più vicino
Nella partita tra San Damaso e Union Sozzigalli, la squadra ospite ha vinto con il risultato di 3-1. La formazione di casa ha schierato tra i titolari Federici, Diouf, Cerchiara e Cecchetto, mentre sono entrati in campo Cantaroni, Fiozzi, Arletti e Marchesini. La partita si è svolta con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo, con l’ingresso di Fiozzi, Arletti e Marchesini. Con questa vittoria, Union Sozzigalli si avvicina alla possibilità di ripescaggio.
U. SOZZIGALLI 1 SAN DAMASO U21 3 UNION SOZZIGALLI: Federici, Diouf, Pini (78’ Cantaroni), Faglioni, Masiello, Donolato, Jarmouni (80’ Fiozzi), Dumfoo (24’ Arletti), Cerchiara, Cecchetto, Roveda (75’ Marchesini). A disp.: Alessio, Tosatti, Vitto, Paramatti, Mondini. All. Buffagni SAN DAMASO U21: Coser, Nkuah, Diaby, Pollastri, Dabre, Baccarani, Cuni (70’ Jakaj), Merahi, Lika, Baraldi, Faraguti. A disp.: Magnoni, Rui, Fall, Iacchetta, Jakaj, Korcari, Longobardi, Likaj, Machalskyi. All. Razzoli Arbitro: Nicotra di Finale Reti: 17’ Donolato, 27’ Faraguti, 52’ e 90’ Lika Note: spettatori circa 200, ammonito Baccarani E’ un’impresa che profuma di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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