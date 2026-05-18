Impresa San Damaso Ripescaggio più vicino

Nella partita tra San Damaso e Union Sozzigalli, la squadra ospite ha vinto con il risultato di 3-1. La formazione di casa ha schierato tra i titolari Federici, Diouf, Cerchiara e Cecchetto, mentre sono entrati in campo Cantaroni, Fiozzi, Arletti e Marchesini. La partita si è svolta con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo, con l’ingresso di Fiozzi, Arletti e Marchesini. Con questa vittoria, Union Sozzigalli si avvicina alla possibilità di ripescaggio.

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