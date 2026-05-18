Imprenditore denunciato a Rieti tagliati 160 m3 di legname in più rispetto a ciò che gli spettava

Durante controlli dei Carabinieri Forestali a Rieti, è emerso che un imprenditore aveva tagliato 160 metri cubi di legname in più rispetto a quanto consentito. Per questa ragione, è stato denunciato per appropriazione indebita e sanzionato per il taglio boschivo non autorizzato. L’attività di verifica ha riguardato le operazioni di gestione e prelievo del legname nel territorio. I militari hanno sequestrato parte del materiale e avviato le procedure di accertamento.

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È scattato un deferimento all’Autorità Giudiziaria in provincia di Rieti. Nel corso delle verifiche, sono stati accertati casi di appropriazione indebita e di taglio non autorizzato di legname, con conseguente sequestro di materiale boschivo. Controlli mirati sul territorio: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nelle ultime settimane i Reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti hanno intensificato i controlli per verificare la regolarità delle attività di utilizzazione boschiva. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme ambientali e tutelare il patrimonio forestale pubblico e privato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Imprenditore denunciato a Rieti, tagliati 160 m3 di legname in più rispetto a ciò che gli spettava ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rieti, ditta denuncia: sottratti 160 metri cubi di legname comunale? Punti chiave Come è stato possibile asportare 160 metri cubi senza comunicazioni ufficiali? Quali sono le sanzioni previste per il legale... La Pasqua “amara” dei ternani: uova troppo care, tagliati gli acquisti rispetto al 2025I dati elaborati dall’osservatorio shopping di DoveConviene:Terni tra le città in Italia dove si registrano le quote più elevate di consumatori che...