Il Villaggio della Coldiretti a Latina | strade chiuse e divieti in centro

A Latina, nel fine settimana dal 22 al 24 maggio, si terrà il Villaggio della Coldiretti, un evento che coinvolge il centro cittadino. Durante le giornate, alcune vie nel cuore della città saranno chiuse al traffico e sono stati istituiti divieti di sosta per consentire lo svolgimento delle attività previste. La manifestazione si svolge in una zona dove sono previste esposizioni, mercatini e iniziative legate all’agricoltura e alla sostenibilità. La presenza di queste misure è stata comunicata dagli organizzatori.

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