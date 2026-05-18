Nella giornata di oggi, un video mostra il vicepremier mentre si trova a Modena. Nel filmato si sente il suo commento riguardo a un episodio di intervento di alcune persone che hanno bloccato un assalitore sul posto. Il video è stato diffuso attraverso canali ufficiali e documenta le sue parole, che si concentrano sull'importanza dell'azione dei presenti durante l'evento. La registrazione cattura anche le prime reazioni di chi si trovava sulla scena al momento dell'accaduto.

"Il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state persone che hanno fermato l'assaltatore. Gli eroi stranieri? Meritano un riconoscimento: sono persone che fanno parte della vita di Modena anche se non hanno un passaporto italiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vicepremier Tajani a Modena: il video

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Flotilla, Tajani: Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati

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