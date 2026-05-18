Il vescovo di Modena | video intervista

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vescovo di Modena ha rilasciato un'intervista in cui commenta l'assalto avvenuto sabato scorso. Durante l'incontro, ha evidenziato come il gesto rifletta una questione di isolamento e solitudine. La conversazione si è concentrata sugli aspetti sociali e personali che possono portare a comportamenti di questo tipo. Il vescovo ha anche parlato delle responsabilità della comunità nel prevenire simili eventi e della necessità di dialogo tra cittadini e istituzioni.

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