Il vescovo di Modena | video intervista
Il vescovo di Modena ha rilasciato un'intervista in cui commenta l'assalto avvenuto sabato scorso. Durante l'incontro, ha evidenziato come il gesto rifletta una questione di isolamento e solitudine. La conversazione si è concentrata sugli aspetti sociali e personali che possono portare a comportamenti di questo tipo. Il vescovo ha anche parlato delle responsabilità della comunità nel prevenire simili eventi e della necessità di dialogo tra cittadini e istituzioni.
Monsignor Erio Castellucci riflette sull'assalto di sabato: "Emerge il tema della solitudine. Perdono? Prima ci sono il pentimento e la giustizia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
«Preferirei essere chiamato per nome», l'intervista a Mons. Castellucci
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