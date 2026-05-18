Il vescovo di Modena in visita ai feriti | il video

Il vescovo di Modena ha visitato i pazienti all'ospedale di Baggiovara. La visita si è svolta questa mattina, con il religioso che si è recato nei reparti per incontrare le persone rimaste ferite. Le immagini mostrano il momento in cui il vescovo si avvicina ai pazienti, portando con sé parole di conforto. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle condizioni di salute o alle cause delle ferite. La visita si inserisce in un contesto di vicinanza e sostegno.

Monsignor Erio Castellucci è stato all'ospedale di Baggiovara in visita ai feriti causati dall'assalto di Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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