Il vero segreto degli Oklahoma City Thunder

Gli Oklahoma City Thunder hanno concluso i playoff senza subire sconfitte, mantenendo una serie di vittorie consecutive. La squadra ha dimostrato un rendimento costante e solido, senza perdere una partita durante questa fase della competizione. Finora, non sono stati registrati risultati negativi o sconfitte, e la loro prestazione ha confermato la solidità dimostrata nel corso della stagione. La loro presenza in questa fase si basa esclusivamente su risultati positivi e su una serie di vittorie consecutive.

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Il percorso netto degli Oklahoma City Thunder finora in questi playoff ha confermato tutto quello che già sapevamo di loro. Sono una squadra offensivamente efficiente, difensivamente impeccabile e con tante risorse nel roster: in particolare, la serie contro i Lakers ha decisamente rafforzato quest’ultimo concetto. Seppur non contro una contender - i Lakers sono un gradino sotto - OKC ha mostrato un’ulteriore versione di sé, quella sì senza Jalen Williams, fermo per infortunio, ma anche con un Shai Gilgeous-Alexander tenuto sotto controllo dalla difesa di L.A. Sempre per quanto si possa tenere sotto controllo il giocatore attualmente più forte del mondo, ovviamente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il vero segreto degli Oklahoma City Thunder ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Victor Wembanyama Refuses to Give Up Secret to Beating Thunder After Going 3–0 Sullo stesso argomento Oklahoma City Thunder pronti a tagliare Buddy Boeheim per Payton SandfortNel rush finale della stagione, Oklahoma City è impegnata a riorganizzare gli slot contrattuali per potenziare sviluppo e profondità del roster. Doppio infortunio per l'Oklahoma City Thunder nella sfida contro i KnicksUna sfida intensa al Madison Square Garden ha visto gli Oklahoma City Thunder prevalere sui New York Knicks con il punteggio di 103-100.