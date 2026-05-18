Il trapper brianzolo Mr Rizzus minaccia e insulta giornalista di Rete 4
Un rapper brianzolo ha rivolto minacce e insulti a una giornalista di Rete 4. Secondo quanto riferito, ha diffuso il numero della giornalista in una chat di un gruppo privato, invitando i suoi fan a chiamarla ripetutamente e a insultarla. La giornalista ha riferito di aver ricevuto numerose chiamate e messaggi offensivi dopo l’episodio. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per l’accaduto.
Minacce e insulti alla giornalista oltre a diffondere il numero della inviata di Rete 4 nella chat di un gruppo privato per farla chiamare – e offendere - più volte dai suoi fan. Mr. Rizzus, pseudonimo di Simone Rizzuto, 28enne rapper e trapper originario di Monza, è tornato nuovamente agli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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