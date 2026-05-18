Il Torino del ’76 visto da Pallavicini | Una favola di uomini veri e grandi valori
A 19 anni, Giuseppe Pallavicini ha fatto parte della squadra che nel 1976 ha conquistato lo scudetto, vincendo il campionato di Serie A con il Torino. Ricorda quel periodo come una stagione caratterizzata da uomini veri e valori solidi, attribuendo grande importanza ai compagni di squadra e ai giocatori chiave come Claudio Sala. Pallavicini, oggi ex calciatore, rivolge un pensiero speciale a coloro che hanno contribuito a quella vittoria, definendo il gruppo come una vera e propria favola calcistica.
Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto In 400 mila per la parata scudetto dell’Inter, la cronaca di una festa indimenticabile: i cori, gli sfottò e gli striscioni Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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