Il Torino del ’76 visto da Pallavicini | Una favola di uomini veri e grandi valori

A 19 anni, Giuseppe Pallavicini ha fatto parte della squadra che nel 1976 ha conquistato lo scudetto, vincendo il campionato di Serie A con il Torino. Ricorda quel periodo come una stagione caratterizzata da uomini veri e valori solidi, attribuendo grande importanza ai compagni di squadra e ai giocatori chiave come Claudio Sala. Pallavicini, oggi ex calciatore, rivolge un pensiero speciale a coloro che hanno contribuito a quella vittoria, definendo il gruppo come una vera e propria favola calcistica.

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