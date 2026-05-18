Il teatro come riabilitazione per bimbi con autismo | in scena Missione compleanno

Nell'Aula Magna del Centro Medico di Foniatria di Padova si è tenuto lo spettacolo “Missione compleanno”, che rappresenta la fase finale del progetto “Autismo a teatro”. L’evento ha coinvolto bambini con autismo e si è concentrato sull’utilizzo del teatro come strumento di riabilitazione. La rappresentazione ha visto la partecipazione di un pubblico di familiari, operatori e volontari, ed è stata organizzata per promuovere l’integrazione e il supporto ai bambini coinvolti.

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