Il teatro come riabilitazione per bimbi con autismo | in scena Missione compleanno
Nell'Aula Magna del Centro Medico di Foniatria di Padova si è tenuto lo spettacolo “Missione compleanno”, che rappresenta la fase finale del progetto “Autismo a teatro”. L’evento ha coinvolto bambini con autismo e si è concentrato sull’utilizzo del teatro come strumento di riabilitazione. La rappresentazione ha visto la partecipazione di un pubblico di familiari, operatori e volontari, ed è stata organizzata per promuovere l’integrazione e il supporto ai bambini coinvolti.
Nell'Aula Magna del Centro Medico di Foniatria di Padova è andato in scena lo spettacolo “Missione compleanno”, tappa conclusiva del progetto “Autismo a teatro”. Protagonisti della commedia sono stati cinque bambini con quadri severi dello spettro autistico, seguiti dall’Unità di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Robot alleati dei bimbi con autismo, la ricerca e le prospettive
“Ciao, come ti chiami?”. Kate Middleton in Italia, l’incredibile scena con i bimbiCentinaia di persone, tra adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono radunate oggi a Reggio Emilia per accogliere la principessa del Galles...