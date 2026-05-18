Un uomo sopravvissuto a Modena ha raccontato di aver pensato “questo è matto” prima di cadere a terra durante un incidente. La vicenda si è verificata in un sabato pomeriggio e tutto è avvenuto in pochi secondi. La turista tedesca di 69 anni è stata investita da un’auto condotta da un ragazzo di 31 anni ed è stata successivamente estubata all’ospedale di Baggiovara.

La turista tedesca di 69 anni centrata in pieno sabato pomeriggio dall’auto guidata dal 31enne Salim El Koudri, è stata estubata ieri all’ospedale di Baggiovara. A dare l’annuncio, Lesley De Pietri, direttrice del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Baggiovara a Modena: “Ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile – garantisce De Pietri –, perché anche dal punto di vista logistico per lei, la famiglia, sarà molto meglio. Abbiamo già la possibilità di farla assistere dagli psicologi. Le interazioni sono molto positive. È sveglia, cosciente ”. La donna ha perso entrambe le gambe schiacciata dalla vettura contro la vetrina di un negozio proprio nella fase finale del folle tragitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sopravvissuto di Modena: “Ho pensato ‘questo è matto’ ed ero già a terra. È stato tutto velocissimo, mi sento un miracolato”

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