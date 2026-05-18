Il Soccorso Alpino sulla tragedia del Gran Sasso | Non sempre esiste un colpevole

Il Soccorso Alpino ha comunicato l’archiviazione definitiva dell’indagine sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso, decisione presa dal giudice che ha concluso le indagini preliminari. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in quella zona, che ha coinvolto diverse persone e ha portato alla morte di alcuni escursionisti. La comunicazione ufficiale si limita a questa decisione, senza indicare eventuali responsabilità o colpevoli, lasciando aperto il discorso sulla possibilità di trovare una causa precisa dell’accaduto.

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