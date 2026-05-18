Il sistema agricolo e la cultura dell’elusione | i nodi strutturali dietro i dati delle ispezioni

La stagione della raccolta ortofrutticola nella provincia di Lecce si apre con segnali preoccupanti, riaccendendo l’attenzione su una problematica radicata nel sistema agricolo locale. I dati delle recenti ispezioni evidenziano criticità legate a pratiche di elusione delle norme, che si ripetono nel tempo e coinvolgono diversi attori del settore. La situazione mette in luce come alcune modalità operative siano difficili da contrastare, evidenziando una complessità che si riflette nelle sfide quotidiane degli operatori e nelle verifiche ufficiali.

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