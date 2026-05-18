Il segreto della sottosegretaria compagna nella vita di Occhiuto avviso ai deputati | meglio non attaccarla… – Il video

Dietro il ruolo ufficiale e le attività parlamentari, si nasconde anche un aspetto meno noto della vita di Matilde Siracusano, sottosegretaria e compagna del presidente della Regione Calabria. Un video recentemente circolato ha portato alla luce dettagli sulla sua vita privata, spesso poco visibile nel suo incarico pubblico. La figura di Siracusano, infatti, si intreccia con quella del suo partner politico, anche se le informazioni ufficiali si concentrano principalmente sulle sue funzioni istituzionali.

Dietro il profilo istituzionale e le dinamiche parlamentari, c’è un lato di Matilde Siracusano – sottosegretaria e compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – che forse non tutti a Montecitorio conoscono. Una cosa però è certa: meglio non provocarla troppo. Anche perché, oltre alla politica, nella sua vita c’è anche il ring. Il post sui social e il ritorno sul ring. Siracusano è tornata a indossare i guantoni a Messina, città alla quale è profondamente legata. Lo ha confermato lei stessa con un video pubblicato sui suoi canali Instagram. «Sul ring, con il cuore», ha scritto sui social raccontando l’emozione di partecipare allo “Sho Gun Fight Memorial Crisafulli”, evento dedicato al Gran Maestro Giuseppe Crisafulli, considerato uno dei pionieri delle arti marziali messinesi. 🔗 Leggi su Open.online

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