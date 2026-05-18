Il Sassuolo gioca una partita distratta Il Lecce ne approfitta all’ultimo assalto

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo si presenta in campo senza concentrazione, lasciando spazio alle opportunità degli avversari. Nel finale di partita, il Lecce sfrutta questa situazione e realizza il gol decisivo all’ultimo minuto. La gara termina 2-2, mentre contemporaneamente la Cremonese e l’Udinese ottengono vittorie che avvicinano il Lecce alla retrocessione. Il gol al 96’ cambia gli equilibri e mette in discussione le sorti del campionato per la squadra ospite.

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Il veleno nella coda. Ovvero al 96’ quando il Lecce, con un piede in B complice il 2-2 sul quale è inchiodata la gara combinato alla vittoria della Cremonese e Udine, va vicino al tracollo. Ma Volpato alza sulla traversa il possibile 3-2 e sul rovesciamento di fronte i salentini trovano lo spazio di spingere, con Stulic, l’ultimo pallone alle spalle di Turati. Così il 3-2 lo trovano loro e si garantiscono la possibilità di giocarsi la salvezza tra una settimana al via del Mare contro il Genoa. Per il Sassuolo, invece, un’altra sconfitta, e di quelle che bruciano. Perché, anche se non influisce sulla classifica, lo stop è figlio di una partita quantomeno distratta che i neroverdi, due volte in svantaggio, avevano comunque ripreso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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