Il rossetto rosso trionfa a Cannes 2026

A Cannes 2026, il rossetto rosso torna protagonista sui red carpet, dopo anni in cui le labbra nude avevano dominato le occasioni di gala. Le star sono apparse con tonalità vivaci e decise, segnando un cambio di tendenza nel trucco da sera. Le foto di questa edizione mostrano un ritorno alle tonalità classiche, con un’evidente preferenza per le sfumature intense e il classico finish lucido. La scelta di molte celebrità si è concentrata su un look più audace e riconoscibile.

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E il trend è confermato, finalmente le bocche della star si tingono del colore della sensualità, della passione, della femminilità e del potere, dopo aver sfoggiato per anni nude lips, con overling su texture lucide oppure opache. Uno stile decisamente più incisivo rispetto a quello della maggioranza della celebrities invitate a salire la scalinata della Croisette, e che strizza l'occhio a un'estetica dall'eleganza classica che ognuna ha interpretato a suo modo. Serata dopo serata c'è sempre qualcuna che il tappeto rosso lo conquista con una bocca en pendant. Il rossetto rosso massimalista di Adriana Lima Lebbra che emergono sul viso dal tono ben calibrato e il microliner quasi impercettibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il rossetto rosso trionfa a Cannes 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cannes 2026 al via, srotolato il tappeto rosso sulla Croisette Cannes 2026 apre il tappeto rosso: le star attese (e il party segreto di DiCaprio)Dal 12 al 23 maggio 2026, Cannes torna a essere il centro del mondo cinematografico con la sua 79esima edizione, una kermesse che promette di non... Il rossetto rosso trionfa a Cannes 2026Dopo il susseguirsi di labbra nude sui red carpet più glamour, ecco finalmente un cambio di passo e al Festival di Cannes 2026 le star riportano in auge l'amato rossetto rosso ... vanityfair.it Le pagelle di Cannes: tra pugili e Gandalf le stranezze del festival. Scatta il divieto no selfieA bordo tappeto rosso, sulle terrazze del Palais du festival tanta eccentricità come questa coppia. Lei sembra aver scelto una pettinatura che ricorda le Palme della Croisette, lui ha osato con una ... repubblica.it