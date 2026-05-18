Un nuovo robot progettato per la logistica è stato sviluppato tra Genova e Boston. Questa iniziativa unisce competenze di due paesi e rappresenta un esempio di collaborazione internazionale nel settore tecnologico. La creazione si inserisce nel panorama dell’innovazione, spesso dominato da aziende statunitensi, e si distingue per aver coinvolto team di ingegneri ed esperti di entrambe le località. Il progetto si basa su un approccio pratico e concreto, senza seguire tendenze di mercato o modelli esterni.

CONTROCORRENTE, per una volta. Nel racconto globale dell’innovazione siamo abituati a vedere start-up italiane inseguire modelli e competenze americane. Ma questa volta è il contrario: è una realtà della Silicon Valley a guardare all’Italia per trovare ciò che serve a trasformare un’idea in industria. Prima il know-how tecnologico e poi il capitale necessario per realizzarla. Angelini Technologies, società del gruppo Angelini Industries attiva nell’automazione industriale e nella robotica per la logistica attraverso la controllata Fameccanica ha, infatti, acquisito una partecipazione di minoranza in Lab0, start-up statunitense, specializzata nello sviluppo di sistemi robotici avanzati per la movimentazione autonoma dei materiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il robot per la logistica creato tra Genova e Boston

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