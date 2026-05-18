Cosa: Pubblicazione del nuovo singolo e del videoclip Destini in stand by del giovane cantautore e rapper capitolino Er Pablo.. Dove e Quando: Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 15 maggio 2026.. Perché: Per scoprire un progetto musicale maturo che fonde la tradizione del rap romano con l’energia del rock suonato dal vivo, riflettendo sull’imprevedibilità degli intrecci umani.. Roma continua a confermarsi una fucina inesauribile di talenti, un terreno fertile dove le nobili influenze del passato si mescolano senza sosta alle urgenze espressive contemporanee.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il ritorno di Er Pablo con Destini in stand by

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