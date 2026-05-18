Il risultato più significativo delle elezioni in Andalusia è che i Socialisti hanno perso

Alle recenti elezioni in Andalusia, i partiti di centrosinistra hanno subito una sconfitta netta, con una perdita consistente di consensi. Questa sconfitta ha portato a un calo sostanziale della presenza socialista nella regione. Il risultato più rilevante riguarda quindi la riduzione dell’influenza dei Socialisti, che potrebbe influenzare le future scelte politiche e la composizione del nuovo governo regionale. La composizione finale del nuovo esecutivo dipenderà dai risultati delle coalizioni e dagli accordi tra i partiti di destra e di centrodestra.

Le elezioni regionali di domenica in Andalusia – una delle comunità autonome della Spagna – sono state vinte dal Partito Popolare, di centrodestra. L’esito del voto ha confermato una tendenza che si sta vedendo da un po’ nel paese: un calo dei consensi significativo per il Partito Socialista (PSOE, la sigla in spagnolo) del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, e una crescente centralità del partito di estrema destra Vox. Al momento Vox sembra l’unico con cui il Partito Popolare (PP) potrebbe allearsi per raggiungere la maggioranza dei seggi al parlamento regionale e poter dare così la fiducia a un nuovo governo regionale espresso dal PP. I Socialisti sono arrivati secondi con il 22,7 per cento dei voti e hanno perso due seggi, passando da 30 a 28. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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