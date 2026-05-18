Il regno del terrore di Sinner è un problema per il tennis

Il Guardian descrive il gioco di Jannik Sinner come un “regno del terrore”, mentre il Telegraph paragona le sue prestazioni a una conquista dei Visigoti su Roma, evidenziando una dimostrazione di forza e superiorità schiaccianti. Entrambi i quotidiani britannici sottolineano la potenza con cui il giovane tennista sta affrontando le competizioni, rappresentando un problema per gli avversari e influenzando il panorama del tennis internazionale. La sua presenza in campo si fa notare per la carica di intensità e determinazione che trasmette.

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