Il regno del terrore di Sinner è un problema per il tennis

Da ilnapolista.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Guardian descrive il gioco di Jannik Sinner come un “regno del terrore”, mentre il Telegraph paragona le sue prestazioni a una conquista dei Visigoti su Roma, evidenziando una dimostrazione di forza e superiorità schiaccianti. Entrambi i quotidiani britannici sottolineano la potenza con cui il giovane tennista sta affrontando le competizioni, rappresentando un problema per gli avversari e influenzando il panorama del tennis internazionale. La sua presenza in campo si fa notare per la carica di intensità e determinazione che trasmette.

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Il Guardian scrive che quello di Jannik Sinner è “ un regno del terrore”, nientemeno. E il Telegraph gli fa eco, richiamando “ gli antichi Visigoti” alla conquista Roma “con una dimostrazione di forza e superiorità schiaccianti”. Anzi, Simon Briggs sul Telegraph lancia pure un allarme: il tennis ha un problema enorme, e si chiama Sinner. Perché il tennis maschile è diventato una corsa a senso unico”.  Anche se ogni tanto persino lui soffre. Resta persino il rammarico che se Sinner non avesse ceduto inaspettatamente a Djokovic nelle semifinali degli Australian Open a gennaio, “staremmo assistendo alla conquista di tutti i titoli più importanti del 2026”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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