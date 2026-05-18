Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sosta
Domenica 17 maggio, in via Domenico Viotto a Brescia, si sono verificati episodi di vandalismo che hanno coinvolto un giovane armato di spranga. Dopo aver colpito gli specchietti di alcune auto parcheggiate, l’individuo si è allontanato dirigendosi verso il Parco Pescheto, con la spranga ancora in mano. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato il ragazzo coinvolto. L’intera sequenza si è conclusa con l’avvio di procedure legali nei suoi confronti.
Prima i colpi alle auto parcheggiate, poi la fuga verso il Parco Pescheto con una spranga in mano. È finito con una denuncia il pomeriggio di follia andato in scena domenica 17 maggio in via Domenico Viotto, a Brescia.Pomeriggio di follia A far scattare l’intervento sono state le chiamate dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Jérémy Ferrari, Marine Lorphelin... contre le Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2018 E02
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