Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sosta

Domenica 17 maggio, in via Domenico Viotto a Brescia, si sono verificati episodi di vandalismo che hanno coinvolto un giovane armato di spranga. Dopo aver colpito gli specchietti di alcune auto parcheggiate, l’individuo si è allontanato dirigendosi verso il Parco Pescheto, con la spranga ancora in mano. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato il ragazzo coinvolto. L’intera sequenza si è conclusa con l’avvio di procedure legali nei suoi confronti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prima i colpi alle auto parcheggiate, poi la fuga verso il Parco Pescheto con una spranga in mano. È finito con una denuncia il pomeriggio di follia andato in scena domenica 17 maggio in via Domenico Viotto, a Brescia.Pomeriggio di follia A far scattare l’intervento sono state le chiamate dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jérémy Ferrari, Marine Lorphelin... contre le Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2018 E02 Sullo stesso argomento Leggi anche: Strage di specchietti delle auto in zona Massarenti Il ragazzo che va in giro armato di spranga e spacca gli specchietti delle auto in sosta x.com Chissà cos’avrebbe scritto Enzo Biagi del Giro di Vingegaard a casa suaDopo il Blockhaus, il Corno delle Scale: il favorito del Giro si prende anche il secondo arrivo in salita, un percorso che ha sfiorato quello del Circuito dei Santuari, un pellegrinaggio a pedali fatt ... editorialedomani.it Il Giro d'Italia passa nel Nolano, ragazzo prova a far cadere i ciclistiLe immagini mostrano il ragazzo avvicinarsi pericolosamente ai corridori nel tratto compreso tra San Vitaliano e Marigliano ... ilfattovesuviano.it