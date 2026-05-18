Ottanta anni fa, il 17 maggio 1946, si tenne a Ravenna la seduta di insediamento del primo consiglio comunale eletto dopo la fine della guerra. Le elezioni si erano svolte il 7 aprile dello stesso anno e avevano visto per la prima volta la partecipazione delle donne al voto, con due di loro che presero parte all’assemblea. Questa seduta rappresentò un momento storico per la ripresa democratica del paese, segnando l’avvio di un nuovo assetto istituzionale.

Ottanta anni fa ieri, il 17 maggio 1946, si insediava a Ravenna il consiglio comunale nato delle prime elezioni democratiche del 7 aprile dello stesso anno, dove votarono anche le donne. E per questo, ieri mattina, al teatro Alighieri è si è svolta la seduta straordinaria dell’attuale consiglio comunale. Per celebrare il suo ’antenato’ e come parte delle iniziative per l’anniversario della Repubblica. A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente del consiglio comunale Daniele Perini, che hanno ricordato le donne e gli uomini che hanno contributo alla ricostruzione della città nei ruoli pubblici ma anche da privati cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo ’parlamentino’. Si insediò 80 anni fa, c’erano due donne

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